Момент взрыва в Чернигове зафиксировали на видео
Журналистам удалось зафиксировать на видео момент взрыва и первые секунды после детонации в Чернигове.
Как сообщается, съемочная группа Суспильного как раз записывала интервью с соорганизатором благотворительной ярмарки Северный шарварок, когда произошел выстрел из гранатомета.
Напомним, в субботу, 3 сентября, в Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв. На данный момент известно о четырех раненых детях, один из которых находится в реанимации. Также пострадало четверо взрослых.
Как уточняется, причиной взрыва стал ручной противотанковый гранатомет, который сработал в руках десятилетнего мальчика, решившего нажать на курок.
Ребенка оглушило, он с мамой и 12-летним братом оказался в травмпункте.
Спикер полиции области Наталья Слабеняк сообщила, что дело будет расследовать ГБР.