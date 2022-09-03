Сентябрь, 03 в 19:00

Журналистам удалось зафиксировать на видео момент взрыва и первые секунды после детонации в Чернигове.

Как сообщается, съемочная группа Суспильного как раз записывала интервью с соорганизатором благотворительной ярмарки Северный шарварок, когда произошел выстрел из гранатомета.

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Напомним, в субботу, 3 сентября, в Чернигове на выставке боеприпасов раздался взрыв. На данный момент известно о четырех раненых детях, один из которых находится в реанимации. Также пострадало четверо взрослых.

Как уточняется, причиной взрыва стал ручной противотанковый гранатомет, который сработал в руках десятилетнего мальчика, решившего нажать на курок.

Ребенка оглушило, он с мамой и 12-летним братом оказался в травмпункте.

Спикер полиции области Наталья Слабеняк сообщила, что дело будет расследовать ГБР.