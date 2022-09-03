Вересень, 03 в 19:00

Журналістам вдалося зафіксувати на відео момент вибуху та перші секунди після детонації у Чернігові.

Як повідомляється, знімальна група Суспільного записувала інтерв’ю з співорганізатором благодійного ярмарку Північний шарварок, коли стався постріл з гранатомета.

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Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, у Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух. На даний момент відомо про чотирьох поранених дітей, один з яких перебуває в реанімації. Також постраждали четверо дорослих.

Як уточнюється, причиною вибуху став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював у руках десятирічного хлопчика, який вирішив натиснути на курок.

Дитину приголомшило, він з мамою та 12-річним братом опинився в травмпункті.

Речник поліції області Наталія Слабеняк повідомила, що справу розслідуватиме ДБР.