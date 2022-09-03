Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Момент вибуху у Чернігові зафіксували на відео

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Гранатомет
Фото: Нацполіція

Журналістам вдалося зафіксувати на відео момент вибуху та перші секунди після детонації у Чернігові.

Як повідомляється, знімальна група Суспільного записувала інтерв’ю з співорганізатором благодійного ярмарку Північний шарварок, коли стався постріл з гранатомета.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, у Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух. На даний момент відомо про чотирьох поранених дітей, один з яких перебуває в реанімації. Також постраждали четверо дорослих.

Як уточнюється, причиною вибуху став ручний протитанковий гранатомет, який спрацював у руках десятирічного хлопчика, який вирішив натиснути на курок.

Дитину приголомшило, він з мамою та 12-річним братом опинився в травмпункті.

Речник поліції області Наталія Слабеняк повідомила, що справу розслідуватиме ДБР.

Читайте
У Чернігові на виставці боєприпасів пролунав вибух: відомо про чотирьох поранених дітей

Джерело: Суспільне
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка