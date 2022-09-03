Мощное оружие в умелых руках: за три дня Bayraktar уничтожили вражескую технику на $26,5 млн
Украинские защитники в течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 уничтожили вражескую технику общей стоимостью около $26,5 млн.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в социальной сети Facebook.
ВСУ уничтожили восемь единиц танков Т-72, ориентировочная стоимость одного составляет $3 млн, по одной единице САУ Акация ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) и гаубицы ($0,3 млн) . Были повреждены пять танков Т-72 и одна БМП на $1,85 млн.
— Эффективные турецкие Bayraktar в умелых руках наших воинов – мощное оружие! Один из аппаратов – помощь от дружеской Литвы, – подчеркнул Залужный.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк 1 сентября рассказала, что колонна военной техники, которая выдвинулась из временно оккупированного Крыма для усиления группировки оккупантов на юге Украины, находится в поле зрения ВСУ.
Она отметила, что украинские военные продолжают уничтожать логистические центры войск РФ, склады с боеприпасами, места скопления техники, несмотря на то, что оккупанты их рассредоточивают. В этом также помогают украинские силы сопротивления (партизаны).
Скриншот: CinC AF of Ukraine