Сентябрь, 03 в 11:17

Колонна военной техники, выдвинувшаяся из временно оккупированного Крыма для усиления группировки оккупантов на юге Украины, находится в поле зрения ВСУ.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FreeДом.

– Пока что у них получился только стартовый момент – они выдвинулись. Дальше они попадают под огневой контроль. Понимая это, они ищут возможности распределиться на мелкие группы, чтобы не следовать такой длинной колонной. Но в любом случае они находятся под нашим пристальным наблюдением и огневым контролем, – подчеркнула Гуменюк.

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Она уточнила, что украинские военные продолжают уничтожать логистические центры войск РФ, склады с боеприпасами, места скопления техники, несмотря на то, что оккупанты их рассредоточивают. В этом помогают украинские силы сопротивления (партизаны). Цель – максимально обессилить путинские войска.

Кроме того, ВСУ продолжают держать под огневым контролем транспортные артерии, через которые враг может пробовать перебрасывать технику.

Комментируя состояние мостов в Херсонской области после ударов ВСУ, Гуменюк сообщила, что они сейчас напоминают “кружево”.

– Они не могут использоваться с практической точки зрения. Они остаются объектами инфраструктуры и, в принципе, возможно их восстановление в глобальном смысле, но для этого нужно, чтобы мы прекратили огневой контроль. А мы его не прекращаем, он продолжается. То есть мы не собираемся давать возможность восстановления этих мостов, — заявила Гуменюк.

Она уточнила, что враг пытается наладить понтонные переправы, паромные переправы как альтернативные пути перебрасывания техники. Их ВСУ тоже поражают.

Оккупанты не имеют и преимущества в воздухе на юге Украины.

– С воздушным путем там тоже сложно, потому что за последние дни мы уничтожили несколько их систем ПВО. По соотношению работы нашей и вражеской наша преобладает в три раза, – отметила Гуменюк.

По ее словам, психологическое состояние войск РФ на юге является низким. В частности, потому что офицерский состав, понимая перспективы, пытается эвакуироваться, выехать с позиций и бросает подчиненных как пушечное мясо.

– Некоторые подразделения, оказавшись отрезанными, из подручных средств, вроде белых маек, поднимают флаги, сигнализируют о том, что они готовы сдаться, – добавила Гуменюк.

Она также объяснила, что в настоящее время нельзя говорить об освобожденных населенных пунктах на южном направлении, поскольку враг продолжает их обстреливать ракетами, из авиации и артиллерии. В то же время в этих населенных пунктах остаются мирные жители и объекты критической инфраструктуры.

В эфире общенационального телемарафона Наталья Гуменюк призвала не разгонять “зраду” о захвате врагом новых населенных пунктов.

– О том, что враг захватывает какие-то населенные пункты, не стоит сейчас разгонять так называемую зраду, поскольку линия фронта настолько подвижна, что невозможно констатировать или фиксировать какие-то временные победы. Бои идут, они позиционные, и мы стараемся наши позиции закрепить как можно корректнее, крепче и целесообразнее, – объяснила она.

Согласно сводке Оперативного командования Юг, за минувшие сутки украинские военные взяли в плен троих оккупантов, захватили два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, а также много стрелкового оружия с боекомплектом.

Враг нанес по украинским позициям на юге восемь авиаударов. В то же время авиация ВСУ нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 400 артиллерийских задач. Было уничтожено 106 оккупантов и шесть десятков единиц вражеской техники.

Источник: ОК Юг