Потужна зброя у вмілих руках: за три дні Bayraktar знищили ворожої техніки на $26,5 млн

Вересень, 03 в 12:30

Українські захисники упродовж трьох діб, з 31 серпня до 2 вересня, парою БПЛА Bayraktar ТВ-2 знищили ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у соціальній мережі Facebook.

ЗСУ знищили вісім одиниць танків Т-72, орієнтовна вартість одного складає $3 млн. Також було знищено по одній одиниці САУ Акація ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн). Було пошкоджено п’ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн.

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— Ефективні турецькі Bayraktar у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви, – наголосив Залужний.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк 1 вересня розповіла, що колона військової техніки, яка висунулася з тимчасово окупованого Криму для посилення угрупування окупантів на півдні України, перебуває в полі зору ЗСУ.

Вона зазначила, що українські військові продовжують знищувати логістичні центри військ РФ, склади з боєприпасами, місця скупчення техніки попри те, що окупанти їх розосереджують. У цьому також допомагають українські сили опору (партизани).

Скриншот: CinC AF of Ukraine