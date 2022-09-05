Сентябрь, 05 в 16:47

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об очередном “взятии” российской армией поселка Пески в Донецкой области.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что 4 августа о “взятии” поселка заявил замполит батальона 11-го полка “ДНР”. Впоследствии о “победе” заявил представитель минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Затем, 21 августа, Пески “взял” глава Чечни Рамзан Кадыров. Теперь дошел черед и до Шойгу.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что Шойгу таким образом пытается удержаться на должности – потому и заявляет о фейковых победах.

— Кичиться такой “выдающейся” победой на седьмой месяц полномасштабной войны свидетельствует лишь о том, что Шойгу боится потерять должность и цепляется за нее из последних сил, — заявляют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пока Пески находятся под контролем украинских войск, однако там продолжаются тяжелые бои.

Ранее в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной.