Вересень, 05 в 16:47

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про чергове “взяття” російською армією селища Піски на Донеччині.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що 4 серпня про “взяття” селища заявив замполіт батальйону 11-го полку “ДНР”. Згодом про “перемогу” заявив представник міноборони РФ Ігор Конашенков.

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Потім, 21 серпня, Піски “взяв” голова Чечні Рамзан Кадиров. Тепер дійшла черга і до Шойгу.

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що Шойгу таким чином намагається утриматися на посаді – тому й заявляє про фейкові перемоги.

