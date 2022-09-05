Боїться втратити посаду: Шойгу заявив про чергове “взяття” селища Піски
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про чергове “взяття” російською армією селища Піски на Донеччині.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що 4 серпня про “взяття” селища заявив замполіт батальйону 11-го полку “ДНР”. Згодом про “перемогу” заявив представник міноборони РФ Ігор Конашенков.
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Потім, 21 серпня, Піски “взяв” голова Чечні Рамзан Кадиров. Тепер дійшла черга і до Шойгу.
У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що Шойгу таким чином намагається утриматися на посаді – тому й заявляє про фейкові перемоги.