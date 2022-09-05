Британия намерена расширить программу подготовки украинских военных – СМИ

Сентябрь, 05 в 13:31

Великобритания намерена расширить продолжительность подготовки украинских военных и добавить еще две недели тренировок. Это, по мнению Минобороны, позволит пройти более углубленную подготовку.

Около 4700 военных прошли подготовку в Британии, а программа может охватить десятки тысяч.

– Учебный курс быстро развивался, и теперь мы продолжаем его до пяти недель, чтобы обеспечить лучшую подготовку украинских солдат, которые в скором времени будут участвовать в активных боевых действиях, – заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Отмечается, что украинцев готовят для городских боев, окопной войны, операций с использованием транспорта, будут отработаны упражнения в смоделированной боевой обстановке.

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К программе обучения уже присоединились Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Литва.