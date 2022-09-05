Британія має намір розширити програму підготовки українських військових – ЗМІ

Вересень, 05 в 13:31

Велика Британія має намір розширити тривалість підготовки українських військових та додати ще два тижні тренувань. Це, на думку Міноборони країни, дасть змогу пройти більш поглиблену підготовку.

Близько 4700 військових уже пройшли підготовку у Британії, а програма може охопити десятки тисяч.

– Навчальний курс швидко розвивався, і тепер ми продовжуємо його до 5 тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром братимуть участь в активних бойових діях, – заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Зазначається, що українців підготують для міських боїв, окопної війни, операцій із використанням транспорту, будуть відпрацьовані вправи у змодельованій бойовій обстановці.

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До програми навчання вже приєдналися Канада, Данія, Фінляндія, Норвегія та Литва.