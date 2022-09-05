Сентябрь, 05 в 18:52

Стоимость борщевого набора в сентябре 2022 ориентировочно составляет 158 грн. Несколько месяцев назад, в июле, цена была значительно меньше – 115 грн. Причина кроется в том, что мясо и овощи подорожали.

К примеру, свиные ребрышки в магазинах сейчас стоят примерно 160 грн/кг, свекла 28г грн/кг, а морковь – 22 грн/кг. А еще летом свинина стоила около 125 грн/кг, свекла – 26 грн/кг, а морковь – 21 грн/кг.

Картофель подорожал (11 грн/кг), а вот капуста – упала в цене (19 грн/кг).

Сейчас смотрят

Для расчета стоимости борщевого набора в сентябре 2022 года мы взяли рецепт, для которого необходимо 500 г свинины, 500 г свеклы, 600 г картофеля, 600 г капусты, 200 г моркови, 100 г сметаны, 100 г лука, 100 г томатной пасты.

Исходя из этих данных, стоимость борщевого набора в сентябре 2022 составляет 158 грн, из которых:

свинина – 80 грн,

свекла – 16 грн,

картофель – 6 грн,

капуста – 11, 4 грн,

морковь – 4, 6 грн,

сметана – 12 грн,

лук – 8 грн,

томатная паста – 20 грн.

Однако в ближайшее время цены могут измениться. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

– На сегодня общий уровень инфляции, то есть уровень роста потребительских цен, по данным Госкомстата, равен 22,5%. До конца текущего года Нацбанк установил, что инфляция вырастет до 30%. Однако это совокупная инфляция, которая включает в себя не только рост продовольственной корзины, но и рост цен на энергоносители. Следует понимать, что при общем уровне инфляции (30%) стоимость продовольственной корзины вырастет до 40%! Лидерами роста являются овощи, они дороже примерно на 35-45%, чем были в прошлом году. Лидует также хлеб и хлебобулочные изделия, которые с прошлого года выросли в цене на 32-33%, — подчеркнул эксперт.

Однако Олег Пендзин уверен, что дефицита продуктов в Украине не будет.

– Когда мы с вами говорим о молочных продуктах, мясе, крупах и всех других товарах, то все продовольственные балансы были рассчитаны исходя из 40 млн населения Украины. Сегодня у нас уменьшилось население в связи с достаточно большим объемом людей, уехавших за пределы Украины в качестве беженцев. Вывод, который из этого можно сделать – дефицита в Украине не будет ни при каких условиях. Внутренний рынок будет полностью насыщен продовольствием. Также у нас достаточно сильно упали доходы населения, и это также сильно влияет на потенциал роста цен. Потому что цена – это результат не только желания производителя продать подороже, но и физическая способность покупателя купить продукт. Это то, что называется “покупательная способность населения”. Она, к сожалению, низкая, – сказал Пендзин.

Также эксперт утверждает, что цены на продовольственные товары существенно не увеличатся по разным причинам, одна из которых – падение реальных доходов населения.

– Мы не предполагаем, что цены на сало, мясо, молочку и вторую часть нашей продовольственной корзины вырастут достаточно серьезно. То есть я думаю, что общий объем роста к концу этого года по отношению к декабрю 2021 года не будет выше 30%. Это обусловлено меньшим спросом и падением реальных доходов населения, – рассказал Пендзин.