Украинский борщ внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Июль, 01 в 14:48

ЮНЕСКО срочно признала борщ украинским блюдом и объектом нематериального культурного наследия.

– Сегодня, 1 июля, на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия был внесен элемент Культура приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране, – сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Секретариат ЮНЕСКО перенес представленную номинацию в Список срочной охраны из-за угрозы со стороны России.

В Минкульте говорят, что борщ стал элементом сплоченности украинцев во время вооруженной агрессии РФ.

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Дискуссия вокруг борща разгорелась с новой силой после полномасштабного вторжения России, захотевшей присвоить еще и украинское блюдо.

Украина подала заявку в ЮНЕСКО на регистрацию украинского борща как культурного наследия в марте 2021 года. По процедуре решения нужно было ждать полтора-два года.