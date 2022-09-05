Вересень, 05 в 18:52

Вартість борщового набору у вересні 2022 орієнтовно сягає 158 грн. Кілька місяців тому, у липні, ціна була значно меншою – 115 грн. Причина криється у здорожчанні м’яса та овочів.

Наприклад, свинячі реберця в магазинах зараз коштують приблизно 160 грн/кг, буряк – 28 грн/кг, а морква – 22 грн/1 кг. А ще влітку свинина коштувала близько 125 грн/кг, буряк – 26 грн/кг, а морква – 21 грн/кг.

Картопля здорожчала (11 грн/кг), а от капуста впала в ціні (19 грн/кг).

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Для розрахунку вартості борщового набору у вересні 2022 року ми взяли рецепт, для якого потрібно:

500 г свинини,

500 г буряка,

600 г картоплі,

600 г капусти,

200 г моркви,

100 г сметани,

100 г цибулі,

100 г томатної пасти.

Тож вартість борщового набору у вересні 2022 становить 158 грн, із яких:

свинина – 80 грн,

буряк – 16 грн,

картопля – 6 грн,

капуста – 11, 4 грн,

морква – 4, 6 грн,

сметана – 12 грн,

цибуля – 8 грн,

томатна паста – 20 грн.

Однак у найближчий час ціни можуть змінитися. Про це нам розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

– Нині загальний рівень інфляції, тобто рівень зростання споживчих цін за даними Держкомстату, відповідає 22,5%. До кінця цього року Нацбанк встановив, що інфляція виросте до 30%. Однак це сукупна інфляція, яка охоплює не тільки здорожчання продовольчого кошика, а й зростання цін на енергоносії. Треба розуміти, що за інфляції у 30% вартість продовольчого кошика виросте до 40%! Лідерами є овочі, вони дорожчі приблизно на 35-45%, ніж були минулого року. Лідером також є хліб і хлібобулочні вироби, які з минулого року зросли в ціні на 32-33%, – наголосив експерт.

Однак Олег Пендзин впевнений, що дефіциту продуктів в Україні цьогоріч не буде.

– Коли ми з вами говоримо про молочні продукти, м’ясо, крупи і всі інші товари, то всі продовольчі баланси були розраховані, виходячи із 40 млн населення України. Сьогодні у нас зменшилося населення у зв’язку із достатньо великим обсягом людей, які виїхали за межі України як біженці. Висновок, який з цього можна зробити – дефіциту в Україні не буде за жодних умов. Внутрішній ринок буде повністю насичений продовольством. Також у нас достатньо сильно впали доходи населення, і це також впливає на зростання цін. Тому що ціна – це результат не тільки бажання виробника продати дорожче, а й фізична спроможність покупця придбати продукт. Це те, що називається “купівельна спроможність населення”. Вона, на жаль, є низькою, – сказав Пендзин.

Також експерт стверджує, що ціни на продовольчі товари істотно не збільшаться через різні причини, одна з яких – падіння реальних доходів населення.

– Ми не передбачаємо, що ціни на сало, м’ясо, молочку та другу частину нашого продовольчого кошика виростуть достатньо серйозно. Тобто я думаю, що загальний обсяг зростання до кінця цього року відносно грудня 2021 року не буде вищим за 30%. Це спричинено меншим попитом і падінням реальних доходів населення, – підсумував Пендзин.