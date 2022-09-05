Сентябрь, 05 в 19:14

На празднование Рош ха-Шана в Умань (Черкасская область) могут приехать до 10 тыс. хасидов. В связи с этим спецназ СБУ уже проводит антитеррористические мероприятия в городе и предупреждает о возможных провокациях РФ.

Как проинформировал сегодня на брифинге глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, в Умань уже приехали более тысячи паломников.

– Рассчитываем, что все равно до 10 тыс. их будет… Сегодня где-то 1 100 человек уже прибыли, проживают там. Активное прибытие ожидается, начиная с 18-19 сентября, – отметил он.

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Табурец заверил, что местные власти заранее призывали хасидов не приезжать и предупреждали их об опасности пребывания в Украине в условиях военного положения.

– Они, в свою очередь, уверяли, что у них тоже в Израиле фактически постоянная война, и они к этому привыкли… Проанализировав все плюсы и минусы того, что верующие все же будут ехать, мы поняли, что нужно сделать акцент именно на воздержании от поездки. Не акцентировать внимание на том, что мы категорически против, – объяснил глава ОВА.

Табурец проинформировал, что на время празднования Рош ха-Шана в Умани будут действовать дополнительные ограничения по комендантскому часу: будет запрещено передвижение по городу как автомобилем, так и пешком; будет происходить учет по каждому лицу; на некоторых улицах появятся дополнительные блокпосты.

Кроме того, в городе будут проводиться контрразведывательные мероприятия и меры антитеррористического характера.

Табурец подчеркнул, что сохраняется высокая вероятность ракетных ударов РФ и террористических угроз.

– Мы знаем, какой коварный враг… Любое массовое скопление сегодня потенциально уязвимо для ракетных ударов и террористических угроз внутри страны, — заявил он.

Между тем, в Службе безопасности Украины проинформировали об усилении мер безопасности в Умани накануне Рош ха-Шана. Уже проведен ряд антитеррористических мероприятий, цель которых – отработка быстрого реагирования на возможные угрозы.

Умань ожидает приезда до 10 тыс. хасидов: в СБУ предупреждают о возможных провокациях РФ / 8 фотографий

Тренировки, в частности, проходили на территории историко-культурного центра им. Рабби Нахмана, который является объектом паломничества хасидов. Спецназ СБУ решил проверить защищенность объекта, поэтому тренировался задерживать условную “террористическую группу” со штурмом и с использованием альпинистского снаряжения, а также освобождать “заложников”.

– Несмотря на все принятые меры безопасности, СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Это связано с тем, что Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций, — подчеркнули в СБУ.

В контрдиверсионных мероприятиях в Умани задействованы подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и других ведомств.

Как известно, Рош ха-Шана – это праздник начала нового года для тех, кто исповедует иудаизм. Его празднуют два дня подряд, обычно в сентябре. В этом году празднование пройдет с 25 по 27 сентября.

Источник: Media Center Ukraine