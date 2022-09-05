Вересень, 05 в 19:14

На святкування Рош га-Шана до Умані (Черкаська область) можуть приїхати до 10 тис. вірян-хасидів. У зв’язку з цим спецпризначенці СБУ вже проводять антитерористичні заходи в місті та попереджають про можливі провокації РФ.

Як поінформував сьогодні на брифінгу очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, в Умань уже приїхали більше тисячі паломників.

– Розраховуємо, що все одно до 10 тис. їх буде… Сьогодні десь 1 100 осіб уже прибули, проживають там. Активне прибуття очікується, починаючи з 18-19 вересня, – зазначив він.

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Табурець запевнив, що місцева влада заздалегідь закликала хасидів не приїжджати та попереджала їх про небезпеку перебування в Україні в умовах воєнного стану.

– Вони, своєю чергою, запевняли, що в них теж в Ізраїлі фактично постійна війна, і вони до цього звикли… Проаналізувавши всі плюси та мінуси того, що віряни все ж їхатимуть, ми зрозуміли, що потрібно зробити акцент саме на утриманні від поїздки. Не акцентувати увагу на тому, що ми категорично проти, – пояснив голова ОВА.

Табурець поінформував, що на час святкування Рош га-Шана в Умані діятимуть додаткові обмеження щодо комендантської години: буде заборонено пересування містом як автомобілем, так і пішки; відбуватиметься облік щодо кожної особи; на деяких вулицях з’являться додаткові блокпости.

Крім того, в місті будуть проводитися контррозвідувальні заходи та заходи антитерористичного характеру.

Табурець наголосив, що зберігається висока ймовірність ракетних ударів РФ та терористичних загроз.

– Ми знаємо, який підступний ворог… Будь-яке масове скупчення сьогодні є потенційно вразливим для ракетних ударів та терористичних загроз всередині країни, – заявив він.

Тим часом у Службі безпеки України поінформували про посилення заходів безпеки в Умані напередодні Рош га-Шана. Вже проведено низку антитерористичних заходів, мета яких – відпрацювання швидкого реагування на ймовірні загрози.

Умань очікує на приїзд до 10 тис. хасидів: в СБУ попереджають про можливі провокації РФ / 8 фотографий

Тренування, зокрема, проходили на території історико-культурного центру ім. Раббі Нахмана, який є об’єктом паломництва хасидів. Спецпризначенці СБУ перевіряли захищеність об’єкта, тож тренувалися затримувати умовну “терористичну групу” зі штурмом та з використанням альпіністського спорядження, а також звільняти “заручників”.

– Попри всі вжиті заходи безпеки, СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. Це пов’язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій, – наголосили в СБУ.

У контрдиверсійних заходах в Умані задіяні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та інших відомств.

Як відомо, Рош га-Шана – це свято початку нового року для тих, хто сповідує юдаїзм. Його святкують два дні підряд, зазвичай у вересні. Цього року святкування відбуватиметься з 25 до 27 вересня.

Джерело: Media Center Ukraine