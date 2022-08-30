Август, 30 в 20:13

Местные власти Умани запретили проведение массовых мероприятий и ограничили доступ к местам паломничества во время празднования Рош ха-Шана, который для евреев считается аналогом Нового года.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

– С 19 по 30 сентября в городе будут усилены меры безопасности. Такое решение мы приняли совместно со штабом обороны области, в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы в результате действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины, — сообщил Табурец.

Он сообщил, что в период с 19 по 30 сентября в Умани будут действовать:

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запрет на проведение любых массовых мероприятий;

запрещение продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;

запрещение движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;

ограничение доступа к местам паломничества.

По его словам, Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.

— На сегодняшний день правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, — сообщил он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что государство в этом году не сможет принять еврейских паломников, которые в сентябре прибывают в Умань на празднование Рош ха-Шана.

Источник: Ігор Табурець