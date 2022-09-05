В следующем году развернется с новой силой: эксперт прогнозирует затишье на войне осенью

Осенью интенсивность активных боевых действий в Украине уменьшится, а в следующем году война будет разворачиваться с новой силой.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Петр Черник.

Он отметил, что на востоке враг несет самые большие потери, поскольку стремится выйти на административные границы так называемых Л/ДНР.

— Буквально через полтора месяца пойдут обильные дожди и двигаться по суше будет практически невозможно. Противник понимает, как и мы, что то, что они смогут сейчас отсечь, это и станет какой-то определенной линией разграничения после того, как существенно изменится погода. И это объясняет такое давление врага на этом плацдарме, – сказал он.

Черник надеется, что к сезону дождей противник не сможет захватить этот плацдарм.

– На мой взгляд, война затихает на осень и с новой силой будет разгораться в следующем году, – добавил эксперт.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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