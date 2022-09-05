Вересень, 05 в 19:56

Військовий експерт Олег Жданов дав прогноз щодо закінчення війни в Україні.

Згідно з найбільш песимістичними оцінками експерта, бойові дії можуть закінчитися влітку 2023 року.

– Зброя йде дуже повільно. Ми намагаємося проводити контрнаступальні дії, але не можемо розпочати контрнаступ, бо не вистачає озброєння. Те, що нам постачають, це не ті обсяги, які потрібні для створення нової армії, яка провела б контрнаступальну операцію і змогла б вибити противника до кордонів 1991 року, – сказав він.

Жданов нагадав, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), звільнення Херсонської області триватиме не один тиждень, а може і не один місяць.

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– Якщо лендліз запрацює з 1 жовтня, і ми почнемо отримувати техніку, то лише у листопаді ми зможемо виставити комплект бригад, який міг би проводити контрнаступальні дії на оперативних напрямках. Все це може затягнутися на весну, літо наступного року. Наступати дуже важко, набагато важче, ніж вести оборонну операцію, – сказав Жданов.

Проте у експерта є й інші припущення щодо закінчення війни в Україні.

За оптимістичним прогнозом Жданова, у ЗСУ є перспектива вийти на кордони 1991 року на початку весни наступного року, якщо зброя надійде швидко, а російська оборона “посиплеться”.

– Також є прогноз щастя, хоча я вважаю його нереальним. Це якщо з Путіним щось трапиться, і в Росії відбудеться зміна політичного режиму, зміна керівництва країни. Тоді є шанс, що війна може закінчитися за лічені тижні, армія буде деморалізована, а нове керівництво може віддати наказ на припинення вогню, – додав Олег Жданов.

Джерело: Олег Жданов