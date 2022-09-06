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Факты / Украина

РФ потеряла в войне более 50 тыс. военных: за сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов и сбили вертолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ потеряла в войне более 50 тыс. военных: за сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов и сбили вертолет
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 50 150 российских оккупантов, за сутки — еще 350.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще девять вражеских танков, 25 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, сбили один вертолет, девять беспилотников и четыре крылатых ракеты.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки ‒ 2077 (+9);
  • боевые бронированные машины – 4 484 (+25);
  • артиллерийские системы – 1179 (+22);
  • РСЗО – 296 (+2);
  • средства ПВО – 156;
  • самолеты – 236;
  • вертолеты – 207 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);
  • крылатые ракеты – 209 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3305 (+19);
  • специальная техника – 109 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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