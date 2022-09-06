Сентябрь, 06 в 9:35

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 50 150 российских оккупантов, за сутки — еще 350.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще девять вражеских танков, 25 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, сбили один вертолет, девять беспилотников и четыре крылатых ракеты.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки ‒ 2077 (+9);

боевые бронированные машины – 4 484 (+25);

артиллерийские системы – 1179 (+22);

РСЗО – 296 (+2);

средства ПВО – 156;

самолеты – 236;

вертолеты – 207 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);

крылатые ракеты – 209 (+4);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3305 (+19);

специальная техника – 109 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.