РФ потеряла в войне более 50 тыс. военных: за сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов и сбили вертолет
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 50 150 российских оккупантов, за сутки — еще 350.
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще девять вражеских танков, 25 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, сбили один вертолет, девять беспилотников и четыре крылатых ракеты.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки ‒ 2077 (+9);
- боевые бронированные машины – 4 484 (+25);
- артиллерийские системы – 1179 (+22);
- РСЗО – 296 (+2);
- средства ПВО – 156;
- самолеты – 236;
- вертолеты – 207 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9);
- крылатые ракеты – 209 (+4);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3305 (+19);
- специальная техника – 109 (+2).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Детальнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.