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Факти / Україна

РФ втратила у війні понад 50 тис. військових: за добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів і збили гелікоптер

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
РФ втратила у війні понад 50 тис. військових: за добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів і збили гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 50 150 російських окупантів, за добу – ще 350.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще девять ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, збили один гелікоптер, девять безпілотників і чотири крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 2 077 (+9);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 484 (+25);
  • артилерійські системи – 1 179 (+22);
  • РСЗВ – 296 (+2);
  • засоби ППО – 156;
  • літаки – 236;
  • гелікоптери – 207 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);
  • крилаті ракети – 209 (+4);
  • кораблі /катери – 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 305 (+19);
  • спеціальна техніка – 109 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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