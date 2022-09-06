РФ втратила у війні понад 50 тис. військових: за добу ЗСУ ліквідували 350 окупантів і збили гелікоптер
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 50 150 російських окупантів, за добу – ще 350.
За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще дев’ять ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, збили один гелікоптер, дев’ять безпілотників і чотири крилаті ракети.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 2 077 (+9);
- бойові броньовані машини ‒ 4 484 (+25);
- артилерійські системи – 1 179 (+22);
- РСЗВ – 296 (+2);
- засоби ППО – 156;
- літаки – 236;
- гелікоптери – 207 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);
- крилаті ракети – 209 (+4);
- кораблі /катери – 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 305 (+19);
- спеціальна техніка – 109 (+2).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.