Вересень, 06 в 9:35

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 50 150 російських окупантів, за добу – ще 350.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще дев’ять ворожих танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, збили один гелікоптер, дев’ять безпілотників і чотири крилаті ракети.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 077 (+9);

бойові броньовані машини ‒ 4 484 (+25);

артилерійські системи – 1 179 (+22);

РСЗВ – 296 (+2);

засоби ППО – 156;

літаки – 236;

гелікоптери – 207 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9);

крилаті ракети – 209 (+4);

кораблі /катери – 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 305 (+19);

спеціальна техніка – 109 (+2).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Детальніше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.