Июнь, 13 в 18:58

Кабинет министров Украины запретил экспорт из нашего государства мазута, угля, а также газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства № 666 от 10 июня 2022 года. Кабмин внес изменения в список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год (он был определен постановлением № 1424 от 29 декабря прошлого года).

Согласно решению, ряд энергоресурсов подлежит лицензированию, однако на них установлены нулевые квоты (т. е. они экспортироваться не будут). Речь идет о:

Сейчас смотрят

жидком топливе (мазуте);

каменном угле, антраците, брикетах, окатышах и аналогичных видах твердого топлива, полученных из каменного угля (кроме коксующегося угля);

природном газе украинского происхождения.

Такое решение правительство приняло “в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и введением военного положения”. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

На днях Кабинет министров создал штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, этот отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины, поскольку войска РФ разрушили более 200 котельных и сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ.

О самой сложной зиме за все годы независимости Украины предупредил и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в связи с такими обстоятельствами в этом году украинский газ и уголь не будут продавать за границу. Вся добыча будет направлена на внутренние нужды граждан.