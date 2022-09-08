Вересень, 07 в 21:16

На засіданні 7 вересня Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля.

Про це на своїй офіційній сторінці у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Внесено зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 №1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження, – написав він.

Нагадаємо, що раніше Кабмін постановою від 10 червня 2022 року №666 вніс аналогічні зміни до документа від 29 грудня 2021 року №1424, встановивши нульові квоти та заборонивши тим самим експорт природного газу, мазуту, а також вугілля кам’яного, антрациту, брикетів, окатишів аналогічних видів твердого палива, отриманих із кам’яного вугілля, крім коксівного вугілля.