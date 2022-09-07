Предлагал 150 тыс.: нардепу Трухину вручили подозрение в подкупе патрульных на месте ДТП

Сентябрь, 07 в 19:24

7 сентября 2022 года прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении народному депутату Украины IX созыва Александру Трухину, который предлагал патрульным 150 тысяч.

В августе 2021 года нардеп стал участником ДТП, в результате которого пострадали 6 человек.

– Находясь на месте аварии, он предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств на сумму 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП. По словам народного избранника, эти средства находились в автомобиле, в котором он ехал, — сообщили в пресс-службе САП.

В рамках досудебного расследования детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для вручения Трухину подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Сейчас смотрят

Трухин также сообщил в соцсети о вручении ему подозрения и попросил приостановить свое членство во фракции Слуга Народа на период расследования.

— Для того чтобы это дело не бросало тень на репутацию всей нашей команды, обращаюсь к главе фракции Давиду Арахамии с просьбой приостановить мое членство во фракции Слуга Народа на период расследования, — написал он в Facebook.

Фото: Александр Трухин