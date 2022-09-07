Пропонував 150 тис.: нардепу Трухіну вручили підозру у підкупі патрульних на місці ДТП

Вересень, 07 в 19:24

7 вересня 2022 року прокурором САП за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомлено про підозру народному депутату України ІХ скликання Олександру Трухіну, який пропонував патрульним 150 тисяч.

У серпні 2021 року нардеп став учасником ДТП, в результаті якої постраждало 6 людей.

– Перебуваючи на місці аварії, він запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП. Зі слів народного обранця ці кошти знаходилися в автомобілі, у якому він їхав, – повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У рамках досудового розслідування детективами НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення Трухіну про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Трухін також повідомив у соцмережі про вручення йому підозри та попросив призупинити членство у фракції Слуга Народу на період розслідування.

– Для того, щоб ця справа не кидала тінь на репутацію всієї нашої команди, звертаюся до голови фракції Давида Арахамії з проханням призупинити моє членство у фракції Слуга Народу на період розслідування, – написав він у Facebook.

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Фото: Олександр Трухін