Сентябрь, 07 в 11:58

Развязанная РФ полномасштабная война против Украины точно не продлится в течение многих лет. Однако и на скорую победу нашего государства рассчитывать не стоит.

Об этом заявил в одном из интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

– Я хотел бы не согласиться, что годы-годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я оптимистичнее в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться… Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы-годы, — подчеркнул секретарь СНБО.

Он выразил убеждение, что Украине удастся сделать так, что после нашей победы у агрессора “не будет зубов во рту кого-то покусать”.

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Данилов также отметил, что наше государство заранее готовилось к вторжению РФ. И свидетельством этого является принятие в ноябре 2021 года Плана обороны страны – впервые за время независимости. В этом обширном документе прописана деятельность всех органов в условиях военного положения.

Комментируя планы РФ по Украине, Данилов заявил, что агрессор не отказался от намерения уничтожить нашу страну и ее руководство.

– Россияне не исключают для себя вопросы, которые они поставили 24 февраля, когда перешли в активную фазу – это уничтожение нас как государства, ликвидация военно-политического руководства нашей страны. Они свои планы не меняли… Другое дело, что это им не удалось, и будем считать, что вряд ли удастся, — заявил он.

Секретарь СНБО также напомнил, что нынешняя война – не просто противостояние Украины и РФ, поскольку наше государство сейчас является фактически форпостом всей Европы. По словам Данилова, если бы украинцы не встали в защиту своей страны, российские танки могли бы уже быть в Варшаве, Праге, Таллине или Вильнюсе.

– Мы сегодня защищаем всю Европу от этого нового фашистского нашествия 21 века, – добавил Данилов.

Ранее глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл прогнозировал, что до конца этого года не стоит ожидать решающего перелома ситуации на Юге Украины, и нужно готовиться к длительному конфликту. Хотя контрнаступления могут происходить.