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Факты / Украина

Глава британской разведки озвучил прогноз на ближайшие месяцы войны в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Стремление Украины вернуть захваченные россиянами территории понятны. Но до конца года не стоит ожидать решающего перелома ситуации на Юге, хотя контратаки и контрнаступления могут быть.

Такое мнение высказал глава военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл. Он призвал с осторожностью относиться к бинарному ходу мышления — о том, что одна из сторон выигрывает или проигрывает, — или считать, что ситуация патовая.

Британский генерал напомнил, что Россия пытается всеми способами привлечь дополнительные силы после больших потерь. Он обратил внимание на то, что россияне вынуждены перебрасывать часть своих войск с Донбасса на Юг, поскольку испытывают значительное давление со стороны Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

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В целом британский генерал считает, что нужно готовиться к длительному конфликту. По его мнению, ни Россия, ни Украина в этом году, скорее всего, не смогут добиться какого-либо определяющего военного успеха.

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Говоря о рисках применения Россией ядерного оружия, Джим Хокенхалл объяснил, что считает это маловероятным в ближайшее время.

Но он отметил, что вероятность использования ядерного оружия может измениться, если изменится динамика на поле боя. Однако британская разведка следит за этим очень, очень внимательно.

Также глава военной разведки Великобритании назвал ряд проблем, с которыми столкнулась российская армия после полномасштабного вторжения в Украину.

Так, по его словам, на провалы оккупантов повлияли плохой уровень подготовки российского командования и логистические проблемы.

Кроме того, британский генерал отметил негативное влияние политического вмешательства в действия российской армии как на стратегическом, так и на тактическом уровнях. Он был удивлен отсутствием доверия между политическим и военным классом России.

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Источник: ВВС
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