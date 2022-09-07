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Факты / Украина

Украина получила ракеты Harpoon – их переоборудовали на автомобильную платформу

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Украина получила ракеты Harpoon – их переоборудовали на автомобильную платформу
Фото: Depositphotos

Украина получила от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали в автомобильную платформу.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США по закупкам Билл Лаплант.

– История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования. Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили на грузовиках с платформами, — заявил он.

Лаплант отметил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом – источник питания. По его словам, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

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Источник: Defense News

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