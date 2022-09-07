Україна отримала ракети Harpoon – їх переобладнали на автомобільну платформу
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Україна отримала від партнерів протикорабельні ракети Harpoon. Їх переобладнали на автомобільну платформу.
Про це повідомив заступник міністра оборони США з питань закупок Білл Лаплант.
– Історія полягає в тому, що в однієї країни, називати яку я не буду, були Harpoon, встановлені на кораблі, йшлося про Harpoon морського базування. Тому ми попрацювали з цією країною та підрядником, зняли їх з корабля, розмістили їх на вантажівках із платформами, – заявив він.
Лаплант зазначив, що на одному автомобілі встановили модулі Harpoon, а на іншому джерело живлення. За його словами, українські військові пройшли навчання для використання цієї зброї ще у травні.
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Джерело: Defense News