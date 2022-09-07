Вересень, 07 в 16:17

Повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України 24 лютого, продовжиться і в 2023 році.

Про це йдеться в спільній статті головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, генерала Михайла Забродського. Матеріал опубліковано на сайті агентства Укрінформ.

У статті зазначається, що ця війна вже давно не вкладається ні в поняття локального конфлікту, ні в рамки так званого бліцкригу, задуманого Кремлем, ні інших воєн початку ХХІ століття.

Зараз дивляться

– У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року, – йдеться в матеріалі.

Коментуючи подальші плани РФ, генерали наголошують, що агресор не відмовляється від намірів повністю захопити Донецьку область. Крім того, в планах загарбників – просунутися на Запорізькому напрямку, щоб захопити Запоріжжя, Дніпро та взяти під контроль значну частину Лівобережної України.

Залужний та Забродський також не виключають, що війська РФ знову спробують наступати на Київ з території Білорусі.

– Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь, – наголошується в статті.

Генерали пояснили, що ворог отримає найбільше можливостей, якщо просунеться на правому березі Дніпра на Півдні України. Це дозволить окупантам планувати наступ на Миколаїв та Одесу, а також на Кривий Ріг.

За такого сценарію можуть виникнути загрози для центральних та західних регіонів України, наша держава буде відрізана від Чорного моря.

Не зникає і небезпека розвитку наступу ворога з напрямку Гуляйполя, що за певних умов може створити загрозу оточення угруповання українських військ на Сході.

– Нескладно дійти висновку, що основою такого багатообіцяючого успіху на Півдні і, певною мірою, на Сході, в територіальному сенсі, є надійна оборона і збереження контролю над тимчасово окупованою територією АР Крим, – пояснюється в статті.

Водночас генерали звертають увагу на низку глобальних проблем, з якими зіткнулася РФ: міжнародна ізоляція, міжнародні санкції, труднощі з мобілізацією та нестача сучасного озброєння, яка з часом погіршуватиметься.

Читайте Очільник британської розвідки озвучив прогноз на найближчі місяці війни в Україні

У статті зазначається, що ситуація для Збройних сил України в 2023 році визначатиметься положенням лінії зіткнення, наявністю ресурсів (озброєння) та боєздатних військ.

– Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗС України протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку – одночасних контрударів, – уточнили генерали.

Для цього ЗСУ потрібні: додаткова кількість ракет і боєприпасів, артилерійських систем, ракетних комплексів, засобів РЕБ та іншого озброєння, яке надають західні партнери.

Тобто Україна потребуватиме значної військово-технічної допомоги партнерів, щоб нівелювати диспропорцію у спроможностях з армією РФ.