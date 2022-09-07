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Факты / Украина

За границей находятся почти 0,5 млн учащихся и более 16 тыс. учителей — МОН

Малиновская Ангелина, редактор ленты
діти вчаться
Фото: Depositphotos

За границей продолжают находиться около 500 тыс. учеников и более 16 тыс. учителей.

Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

– В Украине сейчас функционирует 12 906 школ. Из них 3539 начали свою работу в очном режиме, 3867 – в смешанном и 5497 – в дистанционном, – говорит он.

Кононенко отметил, что при выборе формата учитывались пожелания родителей – именно они определяли, как будут учиться их дети.

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— В общей сложности будет учиться 3 млн 900 тыс. детей. К очной учебе приступили около 800 тыс., 1,3 млн в смешанном формате и 1,8 млн – в дистанционном режиме, – рассказал представитель МОН.

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