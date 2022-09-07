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Факти / Україна

За кордоном перебувають майже 0,5 млн учнів та понад 16 тисяч вчителів – МОН

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
діти вчаться
Фото: Depositphotos

За кордоном продовжують знаходитися майже 500 тисяч учнів та понад 16 тисяч вчителів.

Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко.

 – В Україні зараз функціонує 12 906 шкіл. З них 3 539 розпочали свою роботу в очному режимі, 3 867 – в змішаному і 5 497 – в дистанційному, – каже він.

Кононенко зазначив, що при виборі формату враховувались побажання батьків – саме вони визначали, як навчатимуться їхні діти.

Зараз дивляться

– Загалом навчатиметься 3 млн 900 тисяч дітей. До очного навчання приступило близько 800 тисяч, 1,3 мільйона у змішаному форматі та 1,8 мільйона – в дистанційному режимі, – сказав представник МОН.

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