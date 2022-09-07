За кордоном перебувають майже 0,5 млн учнів та понад 16 тисяч вчителів – МОН

Вересень, 07 в 20:07

За кордоном продовжують знаходитися майже 500 тисяч учнів та понад 16 тисяч вчителів.

Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки Юрій Кононенко.

– В Україні зараз функціонує 12 906 шкіл. З них 3 539 розпочали свою роботу в очному режимі, 3 867 – в змішаному і 5 497 – в дистанційному, – каже він.

Кононенко зазначив, що при виборі формату враховувались побажання батьків – саме вони визначали, як навчатимуться їхні діти.

Зараз дивляться