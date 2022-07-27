Замена российских авторов: каких изменений ожидать в школьной программе зарубежной литературы

Их поучения человечности и добра никак не прижились в потомках. Жестокости россиян нет предела в войне, которую они развязали против Украины.

Поэтому рабочая группа Минобразования рекомендует заменить российских и белорусских писателей в школьной программе авторами из других стран.

В Минобразования затягивают решение. Кстати, на российских авторов приходится пятая часть всей зарубежной литературы в школах.

Эти произведения предлагают заменить произведениями всемирно известных писателей из других стран.

Наталья Пипа — секретарь комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Украины, добавила:

Пушкин написал поэму Полтава, в которой описывает украинцев именно так, как сейчас о нас говорит Путин, только не хватает слова “неонацисты”.

Вместо Булгакова школьники могут изучать Альбера Камю, вместо рассказов Чехова – О’Генри. Пушкина и Лермонтова заменят в программе Гете, Гейне, Адам Мицкевич, Джейн Остин, Виктор Гюго.

Остается Николай Гоголь. Рекомендовано также изъять Тютчева, Фета, Блока, Ахматову, Пастернака, Маяковского.

Впрочем, некоторых российских авторов, пожалуй, все-таки будут изучать в вузах, но уже с критической точки зрения.

Также станет меньше российских изданий в библиотеках.

Александр Ткаченко — министр культуры и информационной политики Украины, отметил:

— Я против изымать книги известных авторов, но стоит иметь в виду, что количество Пушкиных, Толстых и всех остальных в библиотеках было подавляющим. Вместо этого вся украинская литература на протяжении советского периода вымывалась.

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