Сентябрь, 07 в 11:19

Жителей Балаклейской общины на Харьковщине просят соблюдать режим информационной тишины и не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны.

Соответствующее заявление обнародовал Балаклейский городской совет на фоне сообщений об освобождении некоторых населенных пунктов Балаклейской общины.

Местных жителей призвали ждать официального подтверждения.

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— Понимаем эмоции каждого сейчас, однако стараемся соблюдать режим информационной тишины. Не распространяйте информацию о военных операциях до официальных заявлений Вооруженных сил Украины или Министерства обороны. Также просим не распространять информацию о передвижении украинских войск, — говорится в заявлении.

К слову, в американском Институте изучения войны заявили, что во вторник, 6 сентября, ВСУ провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи и, возможно, отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

Эксперты института предполагают, что украинские силы освободили от оккупантов Вербовку, расположенную менее чем в 3 км на северо-запад от Балаклеи.

Фото: Балаклейский городской совет