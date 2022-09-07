Вересень, 07 в 11:19

Жителів Балаклійської громади на Харківщині просять дотримуватися режиму інформаційної тиші і не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони.

Відповідну заяву оприлюднила Балаклійська міська рада на тлі повідомлень про звільнення деяких населених пунктів Балаклійської громади.

Місцевих жителів закликали чекати офіційного підтвердження.

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– Розуміємо емоції кожного зараз, проте намагаймося дотримуватися режиму інформаційної тиші. Не поширюйте інформацію про військові операції до офіційних заяв Збройних сил України чи Міністерства оборони. Також просимо не поширювати інформацію про пересування українських військ, – йдеться у заяві.

До слова, в американському Інституті вивчення війни заявили, що у вівторок, 6 вересня, ЗСУ провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії і, ймовірно, відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка.

Експерти інституту припускають, що українські сили звільнили від окупантів Вербівку, яка розташована менш ніж за 3 км на північний захід від Балаклії.

Фото: Балаклійська міська рада