Контратака на Харьковщине: на карте ISW линия фронта теперь проходит в районе Балаклеи

Сентябрь, 07 в 9:02

Во вторник, 6 сентября, ВСУ провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи, которая, вероятно, отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклея, сообщет Институт изучения войны ISW.

На интерактивной карте российского вторжения в Украину от ISW линия фронта теперь проходит в районе Балаклеи.

Эксперты института предполагают, что украинские силы освободили от окуппантов Вербовку, которая расположена менее чем 3 км к северо-западу от Балаклеи.

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Накануне в российских пропагандистских пабликах наблюдалась паника по поводу вероятной деоккупации Вооруженными силами Украины города Балаклея в Харьковской области.

Однако официального подтверждения особождения Балаклеи поак нет.