ВСУ: на Харьковщине почти каждый второй член ЧВК РФ – убит или ранен
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Российские частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, несут существенные потери.
Об этом сообщили 7 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, самые большие потери захватчиков из РФ зафиксированы в Александровке Харьковской области.
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– Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Тела многих погибших не идентифицируются, поэтому их причисляют к пропавшим без вести.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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