Сентябрь, 07 в 7:05

Российские частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, несут существенные потери.

Об этом сообщили 7 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, самые большие потери захватчиков из РФ зафиксированы в Александровке Харьковской области.

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– Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Тела многих погибших не идентифицируются, поэтому их причисляют к пропавшим без вести.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.