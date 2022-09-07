Создание зоны защиты на ЗАЭС и отмена виз для россиян: что происходит на 196-е сутки войны (онлайн)
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси создать зону защиты на ЗАЭС.
Зеленский также считает, что россияне не имеют права путешествовать по Европе.
Никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет.
Для украинских военных есть перспективы для улучшения своего тактического положения и оттеснения врага по некоторым направлениям — от Харькова и Изюма. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Президент отметил, что в отчете МАГАТЭ говорится о присутствии российской военной техники на территории крупнейшей в Европе атомной станции.
Кроме того, захватчики оказывают давление на украинских атомщиков – миссия МАГАТЭ в своем отчете четко указывает на российскую военную оккупацию ЗАЭС.
— Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой? Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты, — заявил Владимир Зеленский.