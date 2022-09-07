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Зеленский о создании зоны защиты на ЗАЭС

Президент отметил, что в отчете МАГАТЭ говорится о присутствии российской военной техники на территории крупнейшей в Европе атомной станции.

Кроме того, захватчики оказывают давление на украинских атомщиков – миссия МАГАТЭ в своем отчете четко указывает на российскую военную оккупацию ЗАЭС.