ЗСУ: на Харківщині майже кожен другий член ПВК РФ – вбитий чи поранений

Вересень, 07 в 7:05

Російські приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зазнають суттєвих втрат.

Про це 7 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, найбільші втрати загарбників із РФ зафіксовано в Олександрівці Харківської області.

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– Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються, тож їх зараховують до зниклих безвісти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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