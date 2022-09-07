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Факти / Україна

ЗСУ: на Харківщині майже кожен другий член ПВК РФ – вбитий чи поранений

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Російські приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зазнають суттєвих втрат.

Про це 7 вересня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, найбільші втрати загарбників із РФ зафіксовано в Олександрівці Харківської області.

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– Окремі підрозділи нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються, тож їх зараховують до зниклих безвісти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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