Сентябрь, 08 в 8:35

Контрнаступление Украины на юге разворачивается успешно, и если не произойдет неожиданных поворотов, ВСУ уже к октябрю могут деоккупировать Херсон.

Об этом заявил бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван в интервью France 24.

По его словам, Украина методично готовилась к контрнаступлению, которое можно увидеть из ее предыдущих действий: уничтожение складов и командных пунктов российских войск через дальнобойное оружие, а также деятельность партизанского движения.

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– Россияне, похоже, удивлены использованными методами. Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, существенно их пошатнуло. Теперь, если войска, расположенные западнее Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться. Если они больше не получают запасов, это для некоторых подразделений будет критическим, – отметил Тринкван.

Генерал считает, что многие оккупанты предпочитают побег с поля боя, чем сопротивление, поскольку некоторые из них находятся на поле боя четыре-пять месяцев, не были заменены и, наверное, находятся в плохой форме.

Тринкван утверждает, что у россиян есть большая проблема с человеческими ресурсами. Они пытаются набрать много людей, но президент РФ Владимир Путин, не желающий объявлять войну, не может издать указ о мобилизации.

Эксперт предположил, что до зимы ВСУ могут взять под контроль весь правый берег Днепра, включая Херсон. Он напомнил, что хоть город внезапно был захвачен в начале марта, но население не в восторге от российской оккупации.