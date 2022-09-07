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Факты / Украина / Общество

ВСУ уничтожили баржу с российскими военными и техникой в Херсонской области

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ уничтожили баржу с российскими военными и техникой в Херсонской области
Фото: Факты ICTV

В Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили баржу с российскими войсками и боевой техникой на борту. Из-за огневого контроля Каховского моста враг не имеет возможности осуществить ремонтные работы.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. В сообщении говорится, что ВСУ нанесли удары при попытке российской армии наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани.

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— При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы, — отметили в ОК Юг.

В Оперативном командовании отметили, что украинские защитники методически наносят врагу потери в логистике и управленческой деятельности, чем существенно деморализуют личный состав оккупационных войск.

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