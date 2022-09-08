Вересень, 08 в 8:35

Контрнаступ України на півдні розгортається успішно, і якщо не станеться несподіваних поворотів, ЗСУ вже до жовтня можуть деокупувати Херсон.

Про це заявив колишній голова військової місії Франції при ООН генерал Домінік Трінкван в інтерв’ю France 24.

За його словами, Україна методично готувалася до контрнаступу, що можна побачити з її попередніх дій: знищення складів та командних пунктів російських військ далекобійною зброєю, а також діяльність партизанського руху.

Зараз дивляться

– Росіяни, схоже, здивовані використаними методами. Руйнування складів боєприпасів і логістичних пунктів, передусім залізниці, суттєво їх похитнуло. Тепер, якщо війська, розміщені на захід від Дніпра, не отримуватимуть снарядів, вони не зможуть оборонятися. Якщо вони більше не отримуватимуть припасів, це для деяких підрозділів буде критичним, – зазначив Трінкван.

Генерал вважає, що багато окупантів віддають перевагу втечі з поля бою, аніж опору, оскільки деякі з них перебувають на полі бою чотири-п’ять місяців, не були замінені й, напевно, перебувають у поганій формі.

Трінкван стверджує, що росіяни мають велику проблему з людськими ресурсами. Вони намагаються набрати багато людей, але президент РФ Володимир Путін, який не бажає оголошувати війну, не може видати указу про мобілізацію.

Експерт припустив, що до зими ЗСУ можуть взяти під контроль весь правий берег Дніпра включно з містом Херсон. Він нагадав, що хоч місто раптово захопили на початку березня, але населення не в захваті від російської окупації.