Сентябрь, 10 в 16:08

В случае отстранения президента РФ Владимира Путина от должности или его смерти тот, кто возглавит правительство России, будет искать возможность вытащить свою страну из пропасти, в которую она летит сегодня.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, еще не все россияне поняли это до конца.

— Для того, чтобы хотя бы остановить это падение, а они как минимум на 10-15 лет в минус ушли по экономике, по всему, россияне будут искать варианты снятия определенных санкционных ограничений. Для этого РФ нужно будет садиться и договариваться с основными игроками мира. А они-то и будут теми партнерами, законодателями моды. Сейчас модно не любить РФ, модно делать для нее какие-либо ограничения. И эта мода будет продолжаться, – объяснил министр.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил прогноз, согласно которому развязанная РФ полномасштабная война против Украины точно не продлится в течение многих лет.

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Но, по его мнению, на скорую победу нашего государства рассчитывать не стоит.