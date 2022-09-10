Вересень, 10 в 16:08

У разі усунення президента РФ Володимира Путіна з посади або його смерті той, хто очолить уряд Росії, шукатиме можливість витягнути свою країну з прірви, в яку вона летить сьогодні.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ще не всі росіяни усвідомили це до кінця.

– Для того, щоб хоча б зупинити це падіння, а вони щонаймеенше на 10-15 років в мінус пішли по економіці, по всьому, росіяни шукатимуть варіанти зняття певних санкційних обмежень. Для цього РФ треба буде сідати і домовлятися з основними гравцями світу. А вони якраз і будуть тими партнерами, законодавцями моди. Зараз модно не любити РФ, модно робити для неї будь-які обмеження. І ця мода продовжуватиметься, – пояснив міністр.

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов озвучив прогноз, згідно з яким розв’язана РФ повномасштабна війна проти України точно не триватиме протягом років.

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Але, на його думку, на швидку перемогу нашої держави розраховувати не варто.