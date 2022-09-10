Сентябрь, 10 в 13:55

Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли ракетный удар по базе российских оккупантов в поселке Великий Бурлук, что в Харьковской области

Соответствующие видео и фото обнародованы сегодня в социальных сетях.

Отмечается, что украинские защитники уничтожили базу войск РФ и нанесли удар по другим вражеским объектам, в частности, по блокпосту.

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Некоторые паблики в соцсетях утверждают, что оккупанты базировались на территории ветеринарной клиники в поселке Великий Бурлук. И в здании, которое стало целью удара ВСУ, размещалась военная полиция ВС РФ.

Также утверждается, что украинские военные могли использовать реактивные артиллерийские системы HIMARS. Информации о потерях врага пока нет.

Следует отметить, что это неофициальные данные, подтверждения удара по базе оккупантов от Генерального штаба ВСУ или других ведомств нет.

Великий Бурлук – это поселок городского типа в Харьковской области. Населенный пункт находится на расстоянии примерно 46 км от города Купянск, который, по предварительным данным, уже освободили украинские воины.

Великий Бурлук попал под оккупацию войск РФ в самом начале полномасштабного вторжения.

Ранее сегодня появилась информация, что Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из города Купянск в Харьковской области. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение, поскольку был ключевым железнодорожным центром для армии РФ.

Контрнаступление украинских защитников в Харьковской области продолжается с начала этой недели. 8 сентября было официально подтверждено, что ВСУ освободили Балаклею.

Фото: Оперативный ВСУ