Вересень, 10 в 13:55

Збройні сили України, ймовірно, завдали ракетного удару по базі російських окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині.

Відповідні відео та фото оприлюднено сьогодні в соціальних мережах.

Зазначається, що українські захисники знищили базу військ РФ та завдали удару по інших ворожих об’єктах, зокрема по блокпосту.

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Деякі пабліки в соцмережах стверджують, що окупанти базувалися на території ветеринарної клініки у селищі Великий Бурлук. І в будівлі, яка стала ціллю удару ЗСУ, розміщувалася військова поліція ЗС РФ.

Також стверджується, що українські військові могли застосувати реактивні артилерійські системи HIMARS. Інформації про втрати ворога поки що немає.

Варто зазначити, що це неофіційні дані, підтвердження удару по базі окупантів від Генерального штабу ЗСУ чи інших відомств немає.

Великий Бурлук – це селище міського типу, адміністративний центр Великобурлуцького району Харківської області. Населений пункт знаходиться на відстані приблизно 46 км від міста Куп’янськ, яке, згідно з попередніми даними, вже звільнили українські воїни.

Великий Бурлук потрапив під окупацію військ РФ на самому початку повномасштабного вторгнення.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що Збройні сили України вибили російських окупантів з міста Куп’янськ у Харківській області. Цей населений пункт має стратегічне значення, оскільки був ключовим залізничним центром для армії РФ.

Контрнаступ українських захисників на Харківщині триває від початку цього тижня. 8 вересня було офіційно підтверджено, що ЗСУ звільнили Балаклію.

Фото: Оперативний ЗСУ