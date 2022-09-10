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Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из города Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

– Купянск – это Украина. Слава ВСУ! – написала она и прикрепила фото украинских защитников, вероятно, на фоне какого-то административного здания в городе.

Отмечается, что это воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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В сети распространяют еще одно фото, на котором украинские военные с боевым флагом 1 механизированного батальона 92 ОМБр стоят на крыше одного из зданий, вероятно, в Купянске, а у них за спиной можно заметить национальный флаг Украины.

Судя по снимкам, в городе подняты украинские флаги, в то же время российские триколоры сняты.

Обновлено 14:15. Служба безопасности Украины обнародовала фото из Купянска, тем самым подтвердив, что город вернулся под контроль нашего государства.

–Спецназначенцы ЦСО “А” СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше! – говорится в сообщении.

Информацию об освобождении Купянска распространила и пресс-служба Верховной Рады Украины, ссылаясь на вице-спикера Елену Кондратюк.

Такое же фото украинских воинов, сделанное предположительно в Купянске, опубликовал в Twitter-аккаунте спикер МИД Украины Олег Николенко. Однако об освобождении города он не написал, а призвал западных партнеров продолжать предоставлять Украине оружие.

– Украинские войска продвигаются на Востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты. Крайне важно продолжать отправлять оружие в Украину. Победить Россию на поле боя – значит обрести мир в Украине, — подчеркнул Николенко.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2022

Стоит отметить, что от Генерального штаба ВСУ пока нет официального подтверждения об освобождении Купянска от российских войск.

Город Купянск является районным центром Купянского района Харьковской области. Он расположен на реке Оскол. Город находился под оккупацией войск РФ ориентировочно с 27 февраля.

Освобождение Купянска имеет важное стратегическое значение, поскольку город был ключевым железнодорожным центром для российской армии. Купянск является вторым крупнейшим железнодорожным узлом в Харьковской области (после Харькова) и расположен недалеко от границы с РФ.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается с начала этой недели. Оно стало неожиданным для российских оккупантов. 8 сентября было официально подтверждено, что ВСУ выбили войска РФ из города Балаклея.

Фото: Nataliia Popova/Facebook