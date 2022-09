Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из города Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

Отмечается, что это воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В сети распространяют еще одно фото, на котором украинские военные с боевым флагом 1 механизированного батальона 92 ОМБр стоят на крыше одного из зданий, вероятно, в Купянске, а у них за спиной можно заметить национальный флаг Украины.

Судя по снимкам, в городе подняты украинские флаги, в то же время российские триколоры сняты.

Обновлено 14:15. Служба безопасности Украины обнародовала фото из Купянска, тем самым подтвердив, что город вернулся под контроль нашего государства.

Информацию об освобождении Купянска распространила и пресс-служба Верховной Рады Украины, ссылаясь на вице-спикера Елену Кондратюк.

Такое же фото украинских воинов, сделанное предположительно в Купянске, опубликовал в Twitter-аккаунте спикер МИД Украины Олег Николенко. Однако об освобождении города он не написал, а призвал западных партнеров продолжать предоставлять Украине оружие.

Ukrainian troops are advancing in eastern Ukraine, liberating more cities and villages. Their courage coupled with Western military support brings astonishing results. It’s crucial to keep sending arms to Ukraine. Defeating Russia on the battlefield means winning peace in Ukraine pic.twitter.com/Mkr18soUmb

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 10, 2022