Резников: Украине нужна трехуровневая система ПВО, NASAMS – только первое звено

Сентябрь, 10 в 17:30

Противовоздушная оборона делится на три категории – короткую, среднюю и большую дальность, то есть поражение на 40, 80 и 200-300 км. Комплексы NASAMS, которые обещают предоставить партнеры – это только первое звено, поэтому Украине нужны также Patriot или THAD, заявил министр обороны Алексей Резников.

– У нас есть потребность в улучшении наших способностей в ПВО и ПРО, потому что есть наша старая советская система…Поэтому американские партнеры в одном из недавних пакетов объявили о поставках NASAMS, первых двух комплексах, и потом еще шесть в следующем пакете, – напомнил он.

По его словам, NASAMS обеспечивают только первый уровень противовоздушной обороны, соответственно, нужно говорить с партнерами о системах средней дальности, “об аналоге Patriot, или системе THAD – это система ПВО дальнего поражения, например, в США”.

– Это сегодня в повестке дня обсуждения. Это не значит, что завтра будет принято решение, и я привезу из Рамштайна. Нет, это, чтобы не было завышенных ожиданий. Просто это темы, которые должны быть обсуждены, – добавил Резников.