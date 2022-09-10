Резніков: Україні потрібна трирівнева система ППО, NASAMS – тільки перша ланка

Вересень, 10 в 17:30

Протиповітряна оборона ділиться на три категорії – короткої, середньої та великої дальності, тобто ураження на 40, 80 та 200-300 км. Комплекси NASAMS, які обіцяють надати партнери – це лише перша ланка, тому Україні потрібні також Patriot або THAD, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

– У нас є потреба в покращенні наших спроможностей в ППО і ПРО, тому що є наша стара радянська система…Тому американські партнери в одному з нещодавніх пакетів оголосили про постачання NASAMS, перших два комплекси, і потім ще шість у наступному пакеті, – нагадав він.

За його словами, NASAMS забезпечують лише перший рівень протиповітряної оборони, відповідно, треба говорити з партнерами про системи середньої дальності, “про аналог Patriot, або систему THAD – це система ППО далекого ураження, наприклад, у США”.

– Це сьогодні на порядку денному обговорення. Це не означає, що завтра буде прийнято рішення і я привезу з Рамштайну. Ні, це щоб не було завищених очікувань. Просто це теми, які мають бути обговорені, – додав Резніков.