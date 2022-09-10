Сентябрь, 10 в 18:41

Местные жители видели бойцов Вооруженных Сил Украины на окраинах Лисичанска, а в Кременной партизаны подняли украинский флаг.

Об этом в телеэфире канала FREEDOM заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас нужно дождаться официальной информации от Генерального штаба ВСУ. Но уже сейчас побег армии РФ можно наблюдать на многочисленных фото- и видеоматериалах из соцсетей.

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— Сегодня мы стали получать хорошие новости о том, что местные жители видели Вооруженные силы Украины на окраинах Лисичанска. В Кременной партизаны сегодня ночью подняли украинский флаг. Людям на каждом шагу мерещатся люди в украинской военной форме, — отметил Гайдай.

Но то, что оккупанты бегут из всех оккупированных городов — это уже факт.

Причем бегут не только с оккупированных после 24 февраля городов, а бегут из тех городов, которые оккупированы еще с 2014 года, подчеркнул глава ОВА Сергей Гайдай.

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Напомним, что после продолжительных боев с российским врагом 3 июля подразделениям ВСУ пришлось покинуть Лисичанск.

Полномасштабная война в Украине длится уже 199-й день.

Фото: Сергей Гайдай