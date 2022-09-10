Вересень, 10 в 18:41

Місцеві жителі бачили бійців Збройних Сил України на околицях Лисичанська, а у Кремінній партизани підняли український прапор.

Про це у телеефірі каналу FREEDOM заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, зараз потрібно дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу ЗСУ. Але вже зараз втечу армії РФ можна спостерігати на численних фото- та відеоматеріалах із соцмереж.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми почали отримувати добрі новини про те, що місцеві жителі бачили Збройні сили України на околицях Лисичанська. У Кремінній партизани сьогодні вночі здійняли український прапор. Людям щокроку мерехтять люди в українській військовій формі, — зазначив Гайдай.

Але те, що окупанти тікають з усіх окупованих міст – це вже факт.

Причому тікають не лише з окупованих після 24 лютого міст, а тікають із тих міст, які окуповані ще з 2014 року, наголосив голова ОВА Сергій Гайдай.

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Нагадаємо, що після тривалих важких боїв із російським ворогом 3 липня підрозділам ЗСУ довелося залишити Лисичанськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-й день.

Фото: Сергій Гайдай