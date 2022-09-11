Сентябрь, 11 в 6:02

Ночью 11 сентября в Николаеве дважды за ночь раздавались взрывы.

О громких звуках с места происшествия сообщали очевидцы.

Взрывы в областном центре раздались около половины третьего ночи, а спустя полтора часа повторились снова.

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Официальных комментариев по поводу ночных атак пока не поступало.

К слову, сирены в Николаевской области не утихают всю ночь.

К утру в регионе была объявлена уже пятая воздушная тревога с начала суток.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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